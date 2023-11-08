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Экс-премьер Израиля Ольмерт заявил, что Нетаньяху представляет опасность для страны

Экс-премьер Израиля Ольмерт заявил, что Нетаньяху эмоционально уничтожен

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ABIR SULTAN POOL/Reuters

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что Биньямин Нетаньяху был «эмоционально уничтожен» после неудач в сфере национальной безопасности и теперь заблуждается по поводу ситуации вокруг сектора Газа. Его слова приводит Politico.

С точки зрения Ольмерта, действующий премьер-министр находился в состоянии «нервного срыва», пытаясь избежать отставки из-за неспособности обеспечить безопасность еврейского государства от нападения радикальной группировки ХАМАС.

«[Нетаньяху] эмоционально уничтожен, это точно…. [Он] всю жизнь работал так, будто он мистер безопасность… Каждую минуту, когда он остается премьер-министром, он представляет опасность для Израиля. <...> Я уверен, что американцы понимают, что он в плохой форме», — заявил экс-премьер.

Он также подчеркнул, что взятие сектора Газа под полный контроль станет ошибкой для Израиля. Не в интересах Иерусалима следить за безопасностью анклава, считает Ольмерт. Еврейскому государству следует «иметь возможность защищаться иначе», подчеркнул политик.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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