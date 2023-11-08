Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Саудовской Аравии допустили нормализацию отношений с Израилем

Саудовский министр инвестиций заявил, что нормализация с Израилем еще обсуждается

close
100%
Amr Nabil/AP

Министр инвестиций Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что нормализация отношений с Израилем все еще обсуждается, несмотря на нынешний конфликт с Палестиной. Об этом аль-Фалех заявил на Bloomberg New Economy Forum.

«Эти дискуссии велись, и Его Высочество наследный принц четко давал понять, что ход этих обсуждений напрямую зависит от мирного разрешения палестинской проблемы. Этот вопрос находился на столе и по-прежнему стоит на повестке дня», — заявил аль-Фалех.

Он добавил, что нынешние трагические события в секторе Газа и Израиле только подтверждают точку зрения Эр-Рияда в палестинском вопросе — его решение должно стать частью более масштабной нормализации в Ближневосточном регионе.

Также аль-Фалех отверг идею использовать регулирование цен на нефть как способ прекратить конфликт между Израилем и Палестиной. Министр заявил, что цель Саудовской Аравии — добиться мира на переговорах.

До этого Bloomberg сообщил, что Эр-Рияд не намерен обсуждать цены на нефть для перемирия в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий