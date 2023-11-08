В Саудовской Аравии допустили нормализацию отношений с Израилем

Министр инвестиций Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что нормализация отношений с Израилем все еще обсуждается, несмотря на нынешний конфликт с Палестиной. Об этом аль-Фалех заявил на Bloomberg New Economy Forum.

«Эти дискуссии велись, и Его Высочество наследный принц четко давал понять, что ход этих обсуждений напрямую зависит от мирного разрешения палестинской проблемы. Этот вопрос находился на столе и по-прежнему стоит на повестке дня», — заявил аль-Фалех.

Он добавил, что нынешние трагические события в секторе Газа и Израиле только подтверждают точку зрения Эр-Рияда в палестинском вопросе — его решение должно стать частью более масштабной нормализации в Ближневосточном регионе.

Также аль-Фалех отверг идею использовать регулирование цен на нефть как способ прекратить конфликт между Израилем и Палестиной. Министр заявил, что цель Саудовской Аравии — добиться мира на переговорах.

До этого Bloomberg сообщил, что Эр-Рияд не намерен обсуждать цены на нефть для перемирия в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.