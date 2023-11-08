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Путин прокомментировал отношения России и Казахстана

Путин уверен в будущем отношений РФ и Казахстана, несмотря на обстановку в мире

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уверен в будущем отношений России и Казахстана, какая бы обстановка ни складывалась в мире. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин считает, что главное в ситуации двух государств является тем, что народы стран являются добрыми соседями и верными друзьями. Он также выразил уверенность в том, что укрепляя традиции доверия, взаимопонимания и сотрудничества Россия и Казахстан воплотят в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим.

До этого стало известно, что Путин в четверг, 9 ноября, посетит Казахстан с официальным визитом, информацию подтвердили в Кремле.

Кроме того, Путин и Токаев обсудят сотрудничество Москвы и Астаны по интеграционных объединениям на евразийском пространстве.

Также известно, что Путин и Токаев поучаствуют в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

По результатам поездки президенты России и Казахстана намерены подписать несколько значимых совместных документов. Еще будут заявления Путина и Токаева для журналистов.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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