США могут изменить расстановку сил в Европе

США могут изменить расстановку своих сил для выполнения гарантий перед союзниками по НАТО после приостановки Вашингтоном выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

По его словам, Вашингтон сделает то, что от него требуется, чтобы соблюсти обязательства перед своими союзниками, которые предусмотрены пятой статьей НАТО.

«Для этого может потребоваться изменение расстановки сил, но я не намерен говорить об этом сегодня», — заявил Кирби.

Представителю Белого дома напомнили о том, что США и НАТО ранее подвергли критике решение РФ о денонсации ДОВСЕ, при этом его попросили аргументировать решение Вашингтона о приостановке выполнения обязательств. Кирби утверждал, что РФ выходом из ДОВСЕ «не оставила США и союзникам по НАТО другого выбора, кроме как приостановить выполнение обязательств» в рамках договора.

7 ноября правительство Канады приняло решение о приостановке участия королевства в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с февраля 2024 года.

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