В Израиле заявили об усилении давления на ХАМАС

Военные ЦАХАЛ действуют в глубине окруженного сектора Газа и с каждым часом усиливают давление на радикалов из ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

«Бои в секторе Газа продолжаются с такой силой, какой ХАМАС никогда прежде не знал. Город Газа окружен, мы действуем внутри него, мы наращиваем давление на ХАМАС с каждым днем, с каждым часом», — сказал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.