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МИД Латвии вызвал поверенного в делах РФ Олега Зыкова

МИД Латвии вызвал дипломата РФ из-за подозрений в нарушении воздушной границы

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Global Look Press

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России на территории страны Олега Зыкова. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал глава внешнеполитического ведомства республики Кришьянис Кариньш.

По его словам, данное решение было принято из-за подозрений в нарушении российским самолетом воздушного пространства Латвии. В заявлении указано, что инцидент произошел 6 ноября.

«В министерство иностранных дел Латвии вызывали главу российского посольства и вручили ему ноту протеста», — подчеркнул Кариньш.

2 ноября польский легкомоторный самолет нарушил воздушную границу с Белоруссией на глубине до 200 м. Как рассказал помощник министра обороны республики Валерий Ревенко, с начала сентября 2023 года Варшава допустила пять подобных инцидентов.

31 октября американский самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent совершил полет вдоль общей границы России и Финляндии. Согласно данным сервиса Flightradar24, воздушное судно вылетело из Польши и оказалось на финской территории, пролетев над странами Балтии.

Ранее в Латвии придумали новые санкции против России.

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