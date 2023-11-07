Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Португалии решил подать в отставку

SIC: премьер Португалии Кошта подал в отставку на фоне подозрений в коррупции

close
100%
Petros Giannakouris/AP

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отправился в Беленский дворец — официальную резиденцию португальского президента, передает SIC. По информации телеканала, он собирается направить главе государства Марселу Ребелу де Соуза прошение о своей отставке.

Как отмечает SIC, Кошта принял решение об уходе со своего поста на фоне обысков в его доме и аресте его соратников в рамках расследования предполагаемой коррупции. Телеканал добавляет, что премьер объявит о своем решении официально после встречи с президентом.

«Премьер-министр является объектом независимого расследования, проводимого прокуратурой в рамках расследования, начатого в Верховном суде», — говорится в сообщении.

Внимание следователей привлекла разведка лития на севере Португалии и мегапроект по производству зеленого водорода в Синеше. В рамках расследования, в частности, был допрошен глава администрации Кошты Витора Эскариа, консультант премьера Ласерда Мачадо и мэр Синеша Нуну Маскареньяш.

Ранее полиция Португалии устроила обыск в резиденции премьера.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий