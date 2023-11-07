Премьер Португалии решил подать в отставку

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отправился в Беленский дворец — официальную резиденцию португальского президента, передает SIC. По информации телеканала, он собирается направить главе государства Марселу Ребелу де Соуза прошение о своей отставке.

Как отмечает SIC, Кошта принял решение об уходе со своего поста на фоне обысков в его доме и аресте его соратников в рамках расследования предполагаемой коррупции. Телеканал добавляет, что премьер объявит о своем решении официально после встречи с президентом.

«Премьер-министр является объектом независимого расследования, проводимого прокуратурой в рамках расследования, начатого в Верховном суде», — говорится в сообщении.

Внимание следователей привлекла разведка лития на севере Португалии и мегапроект по производству зеленого водорода в Синеше. В рамках расследования, в частности, был допрошен глава администрации Кошты Витора Эскариа, консультант премьера Ласерда Мачадо и мэр Синеша Нуну Маскареньяш.

Ранее полиция Португалии устроила обыск в резиденции премьера.