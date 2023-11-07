Ермак обсудил с Соросом украинскую экономику и нужды ВСУ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с председателем фонда «Открытое общество», сыном американского миллиардера Джорджа Сороса Алексом Соросом. Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

Помимо прочего, Ермак и Сорос обсудили возможности восстановления украинской экономики, восстановлении инфраструктуры и инвестиционные проекты. Одной из ключевых задач Ермак назвал стремление Украины к передаче ей арестованных российских активов за рубежом.

Кроме того, стороны поговорили о возможностях усиления украинской противовоздушной обороны, нуждах ВСУ и ветеранского движения.

«Открытое общество» и «Открытое общество - фонд содействия» Сороса в 2015 году признаны в России нежелательными организациями. По мнению Генпрокуратуры, обе представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

Политолог рассказал о ловушке, оставленной Соросом в России. По словам профессора кафедры политических наук Уральского федерального университета Анатолия Гагарина, за несколько десятилетий фонд Сороса смог создать в стране серьезную поддерживающую сеть, которая, возможно, сократилась количественно, но все равно функционирует. Он напомнил что Сорос пришел в Россию как человек, покровительствующий представителям науки, но затем постепенно перешел к работе с общественным мнением.

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