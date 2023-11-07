Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пентагон, Госдеп и Минфин США призвали конгресс дать $11,8 млрд Украине

Главы Пентагона, Госдепа и Минфина США призвали конгресс одобрить помощь Украине

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Главы сразу нескольких ведомств США, включая министра обороны Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен, призвали американский конгресс одобрить запрос Белого дома на выделение $11,8 млрд Киеву. Об этом говорится на сайте Минфина США.

«Сегодня министр финансов Джанет Йеллен, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и администратор USAID Саманта Пауэр направили письмо в конгресс с призывом одобрить просьбу администрации Байдена о выделении $11,8 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки Украины», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что новый пакет поддержки Киева включит военную, экономическую и гуманитарную помощь, что обеспечит «интересы национальной безопасности США в период глобальных вызовов».

В письме также указано, что финансирование Украины является прозрачной процедурой и проходит под строгим надзором «беспрецедентного уровня».

До этого США пришлось сократить военную поддержку Украины поскольку конгресс урезал ассигнования.

Ранее сенаторы-республиканцы назвали условие поддержки Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий