Пентагон, Госдеп и Минфин США призвали конгресс дать $11,8 млрд Украине

Главы сразу нескольких ведомств США, включая министра обороны Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен, призвали американский конгресс одобрить запрос Белого дома на выделение $11,8 млрд Киеву. Об этом говорится на сайте Минфина США.

«Сегодня министр финансов Джанет Йеллен, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и администратор USAID Саманта Пауэр направили письмо в конгресс с призывом одобрить просьбу администрации Байдена о выделении $11,8 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки Украины», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что новый пакет поддержки Киева включит военную, экономическую и гуманитарную помощь, что обеспечит «интересы национальной безопасности США в период глобальных вызовов».

В письме также указано, что финансирование Украины является прозрачной процедурой и проходит под строгим надзором «беспрецедентного уровня».

До этого США пришлось сократить военную поддержку Украины поскольку конгресс урезал ассигнования.

Ранее сенаторы-республиканцы назвали условие поддержки Украины.