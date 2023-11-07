Пропалестинские демонстранты ворвались на заседание парламента Финляндии

Демонстранты с флагами Палестины ворвались на заседание парламента Финляндии, пишет Yle. По данным портала, протест активистов привел к перерыву обсуждения в законодательном органе на 20 минут.

«Остановите геноцид. Прекратите огонь [в секторе Газа] немедленно, кричали протестующие», — говорится в сообщении.

Как отмечает Yle, охрана трижды уводила пропалестинских активистов со зрительской трибуны в зале для пленарных заседаний. Портал подчеркивает, что после третьего раза было принято решение о приостановке заседания для вывода всех протестующих из здания.

Волна пропалестинских демонстраций поднялась в западных государства на фоне операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа, которая стала ответом на нападение палестинской группировки на еврейское государство 7 октября. Силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее многотысячная демонстрация в поддержку Палестины прошла в США.