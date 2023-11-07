Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте призвали не оставлять в «серых зонах» кандидатов на членство в ЕС

В Европарламенте назвали расширение ЕС инструментом достижения стабильности

close
100%
Matt Dunham/AP

Экс-министр иностранных дел Польши и депутат Европейского парламента (ЕП) Анна Фотига считает, что расширение Европейского союза (ЕС) остается ключевым инструментом для достижения стабильности на континенте. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она призвала не оставлять кандидатов на членство в объединении в «серой зоне».

«Политика расширения остается ключевым инструментом достижения стабильности и процветания Европы. Это стратегическое геополитическое решение, и мы не можем позволить себе повторять ошибки, оставляя наших партнеров в серых зонах», — написала парламентарий.

Она отметила, что следит за ситуацией на Балканах и в Турции, а также ценит прогресс, достигнутый Украиной и Молдавией «несмотря на необычные обстоятельства». По ее мнению, Евросоюз также не должен «закрыть двери» перед Грузией, однако некоторые шаги правящей партии страны «вызывают тревогу».

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает расширение Европейского союза зовом истории и политической необходимостью.

Среди официальных кандидатов в члены Евросоюза значатся Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция, Молдавия и Украина. Дольше всех вступления в ЕС ждет Анкара, которая с 1987 года является кандидатом на членство в союзе.

Ранее Зеленский призвал расширить Евросоюз на весь континент.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий