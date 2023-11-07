В Европарламенте призвали не оставлять в «серых зонах» кандидатов на членство в ЕС

Экс-министр иностранных дел Польши и депутат Европейского парламента (ЕП) Анна Фотига считает, что расширение Европейского союза (ЕС) остается ключевым инструментом для достижения стабильности на континенте. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она призвала не оставлять кандидатов на членство в объединении в «серой зоне».

«Политика расширения остается ключевым инструментом достижения стабильности и процветания Европы. Это стратегическое геополитическое решение, и мы не можем позволить себе повторять ошибки, оставляя наших партнеров в серых зонах», — написала парламентарий.

Она отметила, что следит за ситуацией на Балканах и в Турции, а также ценит прогресс, достигнутый Украиной и Молдавией «несмотря на необычные обстоятельства». По ее мнению, Евросоюз также не должен «закрыть двери» перед Грузией, однако некоторые шаги правящей партии страны «вызывают тревогу».

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает расширение Европейского союза зовом истории и политической необходимостью.

Среди официальных кандидатов в члены Евросоюза значатся Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция, Молдавия и Украина. Дольше всех вступления в ЕС ждет Анкара, которая с 1987 года является кандидатом на членство в союзе.

Ранее Зеленский призвал расширить Евросоюз на весь континент.