Политолог заявил о возможности государственного переворота на Украине

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов допустил возможность нового государственного переворота на Украине. Об этом сообщают «Известия».

По его мнению, украинская элита может объединиться с целью свергнуть нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

Эксперт считает, что украинский лидер уже загнал себя в угол, утверждая, что Украина должна возвратиться к границам 1991 года, а Россия должна потерпеть тотальное поражение и развалиться. Денисов назвал эту риторику необъективной.

«Эта риторика выходила за рамки чего-то разумного, но подогревала серьезные ожидания, особенно у радикальной части украинского населения и украинской элиты», — объяснил он.

По мнению Денисова, ближайшие соратники украинского лидера отдают себе отчет в том, что Зеленский не в состоянии воплотить в реальность то, о чем говорит. В этой ситуации, считает эксперт, в возможном свержении президента Украины нет ничего удивительного.

«Логично, что различные группы в украинской политической элите и военной элите могут объединиться, и это может конвертироваться в очередной госпереворот на Украине», — подытожил Денисов.

6 ноября Владимир Зеленский в видеообращении к нации заявил, что сейчас не время для проведения выборов в стране.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».