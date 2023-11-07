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Политолог заявил о возможности государственного переворота на Украине

Политолог Денисов: элита Украины может объединиться с целью свергнуть Зеленского

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Yves Herman/Reuters

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов допустил возможность нового государственного переворота на Украине. Об этом сообщают «Известия».

По его мнению, украинская элита может объединиться с целью свергнуть нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

Эксперт считает, что украинский лидер уже загнал себя в угол, утверждая, что Украина должна возвратиться к границам 1991 года, а Россия должна потерпеть тотальное поражение и развалиться. Денисов назвал эту риторику необъективной.

«Эта риторика выходила за рамки чего-то разумного, но подогревала серьезные ожидания, особенно у радикальной части украинского населения и украинской элиты», — объяснил он.

По мнению Денисова, ближайшие соратники украинского лидера отдают себе отчет в том, что Зеленский не в состоянии воплотить в реальность то, о чем говорит. В этой ситуации, считает эксперт, в возможном свержении президента Украины нет ничего удивительного.

«Логично, что различные группы в украинской политической элите и военной элите могут объединиться, и это может конвертироваться в очередной госпереворот на Украине», — подытожил Денисов.

6 ноября Владимир Зеленский в видеообращении к нации заявил, что сейчас не время для проведения выборов в стране.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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