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В ЛДПР определились, кому передадут мандат любимого депутата Жириновского

Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что мандат Власова перейдет экс-депутату Кулиевой

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В ЛДПР определись, кому перейдет мандат депутата Госдумы Василия Власова, ранее лишенного статуса за прогулы. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что полномочия экс-депутата Власова будут переданы Василине Кулиевой. Сейчас она возглавляет Забайкальское региональное отделение партии.

С 2016 по 2021 годы, Кулиева была депутатом Госдумы седьмого созыва.

1 ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение мандатов своих коллег Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия»). Парламентская комиссия по этике и мандатным вопросам до того сообщала, что оба они систематически отсутствуют на заседаниях Госдумы и парламентских комитетов.

28-летний Власов был самым молодым депутатом Госдумы. После голосования по лишению его полномочий он сообщил «Газете.Ru», что будет оспаривать решение бывших коллег в Верховном суде.

Он также заявлял, что Владимир Жириновский оценивал его работу как максимально эффективную и дал понять, что при Жириновском такого не было бы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае за вымогательство взятки задержан местный депутат ЛДПР.

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