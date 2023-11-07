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В Финляндии предложили запретить импорт российского газа из-за мер ЕС

Глава министерства климата Финляндии предложил запретить импорт СПГ из РФ

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен намерен предложить законодательно запретить импорт в страну сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает региональная новостная служба Uutissuomalainen, передает РИА Новости.

Свою инициативу он объяснил реализацией нового пакета мер Евросоюза по газовому рынку.

По его словам, в санкционный пакет будет включен пункт, который предусматривает запрет, при этом страны ЕС смогут ввести данное ограничение по своему желанию. Переговоры по этому пакету могут быть завершены до конца 2023 года.

«Он может быть естественно введен в национальное законодательство Финляндии», — сказал Мюккянен.

По его мнению, импорт СПГ из РФ в страну может быть запрещен в течение нескольких лет, как только будет принят пакет мер по развитию газового рынка ЕС.

В октябре Финляндия повысила уровень риска безопасности поставок газа.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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