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В Японии не смогли прокомментировать слова израильского министра о ядерном ударе

Глава МИД Японии уклонилась от осуждения слов о ядерном ударе Израиля по Газе

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Глава МИД Японии Ёко Камикава уклонилась от ответа на вопрос журналистов, осуждает ли она слова израильского министра наследия Амихая Элиягу о ядерном ударе Израиля по Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается заявления члена кабинета министров Израиля, то мы осведомлены об этом. Но премьер-министр Нетаньяху уже заявил относительно данного высказывания, что это не отражает позицию правительства в целом, и что этот член кабмина отныне не сможет участвовать в заседаниях», — заявила Камикава.

Глава японского внешнеполитического ведомства добавила, что Токио призывает страны как можно скорее полностью присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. На данный момент Израиль подписал, но пока не ратифицировал этот договор.

До этого Венесуэла обратилась в ООН из-за заявления Израиля о ядерном ударе по Газе.

Дипломатическое ведомство Венесуэлы считает, что высказывания министра являются грубым нарушением международных соглашений и «демонстрацией того, что Израиль опускается до угрозы жизни на планете».

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