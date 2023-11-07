Украинские войска выпустили 13 снарядов по ДНР

Украинские войска в ночь на вторник выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 00:35 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника», — указано в сообщении.

Также, по данным ведомства, за указанный промежуток времени бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских войск. Удары наносились по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Клещеевка на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, Донецк подвергся обстрелам с 00:20 по 2:00, по городу выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров.

6 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки Вооруженные силы Украины выпустили по территории региона 16 снарядов.

До этого сообщалось, что за сутки Донецкая народная республика подверглась обстрелам ВСУ 39 раз.

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две атаки украинских войск на Донецком направлении.