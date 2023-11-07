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В Госдепартаменте США допустили, что декларации по итогам саммита АТЭС принять не удастся

Госдепартамент США: декларация по итогам саммита АТЭС может быть не принята

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Антон Денисов/РИА Новости

Курирующий председательство США в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) представитель Госдепартамента Мэтт Мюррей заявил, что Вашингтон из-за разногласий по поводу конфликта на Украине допускает непринятие итоговых деклараций ноябрьского саммита (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом, ссылаясь на выступление Мюррея перед журналистами, сообщает ТАСС.

По его словам, целью саммита является достижение консенсуса для принятия двух документов — на уровне лидеров государств и на уровне министров. При этом Мюррей признал, что с этим имеются определенные трудности. Он отметил, что конфликт на Украине и его последствия стали за последние полтора года очевидной проблемой для АТЭС.

Мюррей подчеркнул, что многие экономики АТЭС обеспокоены последствиями украинского конфликта для региона. При этом он выразил надежду на то, что по итогам саммита все же удастся прийти к консенсусу по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что США передали приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско (штат Калифорния) всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе Российской Федерации.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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