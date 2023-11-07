КНР и ОАЭ призывают прекратить огонь в зоне ближневосточного конфликта

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) солидарно высказываются за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта. Его слова в ходе совместного выступления с постпредом ОАЭ при ООН Ланой Заки Нусейбой передает ТАСС.

«Мы призываем к немедленному гуманитарному прекращению огня. Генеральный секретарь выступил с таким же призывом к гуманитарному прекращению огня сегодня утром. Оно отчаянно нужно нам, чтобы обеспечить полноценный, скорый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ [в сектор Газа]», — сказал Чжан Цзюнь.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».