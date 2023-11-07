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КНР и США обсудят вопросы контроля над вооружениями

Посольство Китая: США и КНР обсудят вопросы контроля над вооружениями

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Mark Schiefelbein/Pool/Reuters

Китай и США обсудят на консультациях вопросы нераспространения и выполнение соглашений по контролю над вооружениями. Об этом сообщили в посольстве Китая в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Как следует из согласованной программы, две стороны обменяются точками зрения по широкому кругу вопросов, таких как выполнение международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения», — сказано в комментарии пресс-службы дипмиссии.

В посольстве также отметили, что китайскую делегацию будет возглавлять директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо.

6 ноября в Вашингтоне уже состоялись переговоры между представителями США и КНР по вопросам контроля над вооружениями.

Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт вместе с межведомственной командой правительства США приняла директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо в Госдепартаменте.

США призвали Китай принять участие в обсуждении вопросов, связанных с контролем над вооружениями и сокращением стратегических рисков. Переговоры предполагают обмен мнениями по широкому спектру вопросов, включая прогресс в реализации международных соглашений.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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