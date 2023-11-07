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Посол России высказался о последствиях «лидерства» США

Посол Антонов: события на Украине показывают, к чему приводит лидерство США

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Wong Maye-E/AP

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что события на Украине и на Ближнем Востоке показывают, к каким последствиям приводит так называемое «американское лидерство». Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии РФ.

«Начнем с того, что американцы вообще не ведут с нами нормальный разговор», — сказал дипломат.

Он указал, что Соединенные Штаты по всем линиям свернули контакты с Россией, «поверив в свою способность» без РФ «решать многочисленные международные проблемы», в том числе «урегулирование региональных кризисов».

«К каким трагическим последствиям приводит так называемое американское лидерство, мы видим на примере событий на Украине и Ближнем Востоке», — отметил Антонов.

Он добавил, что даже американские обозреватели стали называть внешнюю политику президента США Джо Байдена «обанкротившейся».

До этого американский журналист Гарланд Никсон заявил, что Соединенные Штаты конфликтуют с Российской Федерацией ради сохранения роли гегемона на мировой арене.

По его мнению, конфликт на Украине связан не только с Россией, но и с «Американской империей».

Ранее Лавров заявил, что гегемония западных стран больше не может продолжаться.

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