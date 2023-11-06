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Стала известна тема переговоров США и Китая

МИД КНР настроен на продвижение диалога с США по контролю над вооружениями

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Global Look Press

Китай настроен на продвижение диалога с американскими властями по проблеме нераспространения оружия массового поражения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передал ТАСС.

«Китай и США будут продвигать диалог и взаимодействие по широкому перечню вопросов», — уточнил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что в числе обсуждаемых тем будут соблюдение международных договоров в области контроля над вооружениями и их нераспространение.

По словам китайского дипломата, КНР поддерживает тесные контакты по этому вопросу и с другими странами и «своевременно опубликует» эту информацию.

На ближайших китайско-американских консультациях в Вашингтоне США представит помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт, а КНР — директор департамента по контролю над вооружениями МИД страны Сунь Сяобо.

6 ноября Китай выразил протест против санкций США, введенных за поддержку России.

Ранее в Китае ответили на угрозы Байдена из-за контрабанды редких панголинов.

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