Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мэра Мариуполя отстранили от должности

Пушилин освободил от должности мэра Мариуполя Олега Моргуна

close
100%
«Марат Хуснуллин»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин освободил Олега Моргуна от должности главы администрации Мариуполя. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Пушилин сегодня подписал соответствующий указ. Причина данного решения не называется.

Моргун был назначен мэром Мариуполя 24 января 2023 года, сменив на посту Константина Иващенко.

В июне Олег Моргун заявлял, что Мариуполь восстановят за три года.

В октябре глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать. По его словам, из-за «Азовстали» Мариуполь никогда не считался курортным городом, так как завод загрязнял Азовское море и сам город.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий