Мэра Мариуполя отстранили от должности

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин освободил Олега Моргуна от должности главы администрации Мариуполя. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Пушилин сегодня подписал соответствующий указ. Причина данного решения не называется.

Моргун был назначен мэром Мариуполя 24 января 2023 года, сменив на посту Константина Иващенко.

В июне Олег Моргун заявлял, что Мариуполь восстановят за три года.

В октябре глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать. По его словам, из-за «Азовстали» Мариуполь никогда не считался курортным городом, так как завод загрязнял Азовское море и сам город.

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