МИД Польши потребовал от Египта, Израиля и Палестины эвакуировать поляков из Газы

Послы Египта, Израиля и Палестины в Варшаве были вызваны в министерство иностранных дел Польши по вопросу эвакуации польских граждан из сектора Газа. Об этом заявил заместитель главы МИД страны Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, польские власти оказывают на послов давление, чтобы гражданские лица могли выехать из сектора Газы]. Дипломат добавил, что «сотрудники польских дипмиссий в Палестине, Израиле и Египте находятся в постоянном контакте с польскими гражданами в анклаве.

Как отмечает радиостанция, в настоящее время в секторе Газа остаются по меньшей мере 29 польских граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.