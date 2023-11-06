Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США высказали обеспокоенность передачей Израилю оружия

NYT: власти США опасаются появления нового насилия при передаче оружия Израилю

close
100%
AP

Власти США опасаются появления нового всплеска насилия при передаче десятков тысяч единиц огнестрельного оружия Израилю. Об этом сообщает газета The New York TImes со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, Израиль заказал около 24 тыс. автоматических и полуавтоматических винтовок у американских производителей оружия, такой большой заказ должен получить одобрение Госдепартамента и конгресса США. Основным получателем оружия должна стать израильская полиция, однако местные власти не исключили, что часть винтовок может быть передана гражданским лицам.

Ряд американских законодателей потребовали гарантий от администрации президента США Джо Байдена, что заказанное Израилем оружие не попадет в плохие руки.

В Госдепартаменте заверили в ответ на запрос The New York Times, что все американское оружие будет направлено в «подразделения, подконтрольные Министерству национальной безопасности (МНБ)» Израиля, однако в октябре глава этого ведомства Итамар Бен-Гвир пообещал предоставить оружие жителям поселений на Западном берегу реки Иордан в целях недопущения повторения событий 7 октября.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий