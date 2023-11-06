В США высказали обеспокоенность передачей Израилю оружия

Власти США опасаются появления нового всплеска насилия при передаче десятков тысяч единиц огнестрельного оружия Израилю. Об этом сообщает газета The New York TImes со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, Израиль заказал около 24 тыс. автоматических и полуавтоматических винтовок у американских производителей оружия, такой большой заказ должен получить одобрение Госдепартамента и конгресса США. Основным получателем оружия должна стать израильская полиция, однако местные власти не исключили, что часть винтовок может быть передана гражданским лицам.

Ряд американских законодателей потребовали гарантий от администрации президента США Джо Байдена, что заказанное Израилем оружие не попадет в плохие руки.

В Госдепартаменте заверили в ответ на запрос The New York Times, что все американское оружие будет направлено в «подразделения, подконтрольные Министерству национальной безопасности (МНБ)» Израиля, однако в октябре глава этого ведомства Итамар Бен-Гвир пообещал предоставить оружие жителям поселений на Западном берегу реки Иордан в целях недопущения повторения событий 7 октября.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.