Правящая в Молдавии партия проигрывает местные выборы

Местные выборы в Молдавии привели к неутешительным результатам для правящей Партии действия и солидарности (ПДС), пишет ТАСС. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), после подсчета 90% голосов, кандидаты Партии социалистов, возглавляемой бывшим президентом Игорем Додоном, а также «Нашей партии» и других оппозиционных формирований, лидируют в большинстве городов и районных советов.

В Кишиневе, столице Молдавии, действующий мэр Ион Чебан занимает первое место после обработки протоколов с 238 из 305 участков, получив 51,6% голосов. Представитель ПДС Лилиан Карп занимает второе место с результатом 27%. Второй тур выборов будет проведен в Бельцах, втором по величине городе страны. Во второй тур прошли кандидат от «Нашей партии» Александр Петков и независимый кандидат Арина Коршикова, получившие соответственно 24% и 23% голосов.

В Оргееве представитель оппозиции Татьяна Кочу победила уже в первом туре, ее кандидатуру поддерживает Илан Шор, лидер запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Председатель ЦИК Анжела Караман сообщила, что голосование прошло без существенных нарушений. Явка составила 41,4%, что сопоставимо с результатами выборов 2019 года. Восьми селам не удалось преодолеть избирательный порог, поэтому там будут организованы повторные выборы.

Наблюдатели отмечают, что кампания характеризовалась жесткими решениями в отношении оппозиции. Во время избирательного периода было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку для оппозиции, а также заблокировано более 50 сайтов. Были задержаны десятки активистов разных партий, а также заведены уголовные дела в отношении руководителей социалистов и партии «Шор», которая находится в процессе ликвидации. Перед днем тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии «Шанс», обвинив ее в финансировании представителями Шора.

По мнению наблюдателей, ПДС планировала на этих выборах подтвердить свою легитимность и правильность таких непопулярных решений, как сохранение режима чрезвычайного положения, милитаризация и конфронтация с Москвой. В результате этих решений страна столкнулась с рекордной инфляцией, увеличением внешнего долга и падением уровня жизни, пишет ТАСС. Около 400 иностранных наблюдателей, включая представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского парламента и дипломатов ряда стран, следят за ходом выборов. Представителям России отказали в наблюдении за выборами.

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