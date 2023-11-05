Зеленский считает, что через год Украине не понадобятся большие объемы финансовой помощи

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что через год страны Запада смогут уменьшить финансовую помощь стране в связи со снижением ее бюджетного дефицита.

«Помощь будет критически важной в течение предстоящего года», — сказал он.

По мнению украинского лидера, в будущем материальная помощь западных стран Киеву снизится по причине сокращения дефицита бюджета республики, росту экономики и возвращению из-за границы беженцев, которые вернутся в страну, начнут работать и платить налоги.

«Мы сможем минимизировать бюджетный дефицит и вам не нужно будет платить такую высокую цену», — пояснил Зеленский.

Президент также предложил партнерам и союзникам спонсировать Вооруженные силы Украины в кредит.

В статье отмечается, что с февраля 2022 года США предоставили Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь на сумму $75 млрд.

До этого Зеленский признал, что значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине.

Ранее экс-советник Кучмы предупредил о возможном крахе финансовой системы Украины.