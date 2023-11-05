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Зеленский признал, что Запад устал от конфликта на Украине

Зеленский признал, что часть населения на Западе устала от конфликта на Украине

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, многие люди в мире устали, как и некоторые европейские лидеры устали поддерживать Украину.

Зеленский подчеркнул, что убежден в том, что «нет никакой альтернативы» продолжению помощи Киеву.

До это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытается объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, что конфликт на Украине невозможно завершить за 24 часа.

Ранее Зеленский заявил, что украинские военные обдумывают планы для того, чтобы добиться успехов в конфликте с Россией.

До этого генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что статья главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного является обращением к властям США на фоне бездействия главы государства Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой. Он отметил, что если в офисе президента Украины не слышат обращений, то должны услышать хотя бы в Белом доме.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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