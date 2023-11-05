Меликов оценил действия дагестанцев во время призыва выйти на незаконные акции

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что жители региона не повелись на призывы провокаторов выйти на незаконные акции, в воскресенье в республике все спокойно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на сегодняшний день в Дагестане все стабильно и спокойно. Он утверждает, что раскачать ситуацию в республике не удалось, местные жители показали «мудрость и единство».

Меликов выразил благодарность военнослужащим, сотрудникам полиции и Росгвардии, «которые сегодня стояли на страже безопасности и спокойствия в республике».

До этого Меликов заявил, что в соцсетях продолжаются попытки вывести жителей республики на улицы и устроить провокации.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.