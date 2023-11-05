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Депутат Романов назвал политика Олега Морозова принципиальным сторонником демократии

Депутат Романов: Олег Морозов — один из патриархов внутренней политики России

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Телеграм-канал «Олег Морозов»

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов — один из самых ответственных политиков современности и принципиальный сторонник демократии, считает депутат Госдумы Михаил Романов, поздравивший политика с 70-летним юбилеем через свой Теlegram-канал.

«Олег Викторович — один из патриархов российской внутренней политики. Он участвовал в создании партии «Единая Россия», является одним из авторов ее идеологии. Искренне преданный родному Татарстану, Олег Викторович пользуется неизменным доверием избирателей: с 1994 года он становился депутатом каждого созыва современной Государственной Думы — с I по VIII, а также с честью представлял Республику Татарстан в Совете Федерации», — написал автор поста.

Парламентарий подчеркнул, что депутаты и представители правительства России, однопартийцы и общественные деятели ценят советы Олега Морозова, как «умелого организатора эффективной работы и заслуженного специалиста идеологической сферы», ориентируются на его позицию в вопросах бюджетно-налогового законодательства и контрольно-надзорной деятельности.

По словам Романова, с нарастанием международной напряженности и началом специальной военной операции Олег Морозов стал авторитетным экспертом в вопросах внешнеполитического курса России, который «регулярно доступным языком разъяснят с телеэкранов позицию страны по всем конфликтным темам».

«Горжусь, что мне довелось работать под его руководством в качестве первого заместителя председателя комитета», — добавил автор поста.

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