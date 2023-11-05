Эрдоган дал оценку смене лидера турецкой оппозиции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скептически воспринял смену председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) страны, передает РИА Новости. По его словам, новый глава НРП Озгюр Озель ничем не отличается от своего предшественника, экс-кандидата в главы государства Кемаля Кылычдароглу.

«С кем попрощался господин Кемаль (Кылычдароглу)? Он сказал «до свидания» главе террористов в Эдирне… Они ничем не отличаются друг от друга. Они шли плечом к плечу с террористическими организациями», — отметил Эрдоган.

Президент Турции не раз обвинял своих оппонентов из НРП в связях с террористами. Речь идет о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Кылычдароглу как главу НРП, в частности, обвиняли в пропаганде РПК. Кроме того, прокурдская турецкая Демократическая партия народов поддерживала именно кандидата от оппозиции на весенних президентских выборах.

Ранее в Турции призвали Эрдогана возбудить уголовное дело против лидера оппозиции.