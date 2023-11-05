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Украине предрекли лишение остатков экспорта из-за Зеленского

Экс-премьер Азаров заявил, что действия Зеленского могут лишить Украину экспорта

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Thomas Peter/Reuters

Поставки грузов в Европу из Украины стали сильно дороже, чем из Китая, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что эта ситуация стала следствием провала электронной системы властей республики.

«Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за несостоятельности введенного [украинский лидером Владимиром] Зеленским «государства в смартфоне». На этот раз сбой дала система «еЧерга». Из-за ее некорректной работы очереди фур на выезд из Украины выросли за последнее время в три-четыре раза. А среднее время ожидания составляет 10-15 дней», — написал Азаров.

Он добавил, что эта ситуация привела к росту стоимости грузоперевозок. Азаров подчеркнул, что цены за рейс выросли на несколько сотен долларов.

«Соответственно, стоимость доставки грузов в Европу из Украины стала почти втрое дороже, чем из Китая. Доуправлялись», — заключил бывший премьер Украины.

Ранее Зеленского обвинили в желании навредить украинцам в России.

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