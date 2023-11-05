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Бывшие премьер-министры Австралии Великобритании приехали в Израиль

Экс-премьеры Британии и Австралии Джонсон и Моррисон приехали в Израиль

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Ammar Awad/Reuters

Бывшие премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон приехали с визитом «солидарности» в Израиль. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.

«Борис Джонсон, бывший премьер-министр Соединенного Королевства, и Скотт Моррисон, бывший премьер-министр Австралии, приземлились в Израиле утром 5 ноября», — пояснили в СМИ.

Планируется, что Моррисон и Джонсон побывают в населенных пунктах на юге Израиля, на которые напали боевики ХАМАС в октябре.

Подробностей поездки экс-премьеров Австралии и Британии на Ближний Восток больше не приводится.

До этого стало известно, что фильм ЦАХАЛ о деятельности ХАМАС покажут продюсерам в США. Картина длится около 40 минут, в нем демонстрируются «тяжелые графические изображения».

Также в Армии обороны Израиля заявили о готовности к обороне и нападению на севере страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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