Бывшие премьер-министры Австралии Великобритании приехали в Израиль

Бывшие премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон приехали с визитом «солидарности» в Израиль. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.

«Борис Джонсон, бывший премьер-министр Соединенного Королевства, и Скотт Моррисон, бывший премьер-министр Австралии, приземлились в Израиле утром 5 ноября», — пояснили в СМИ.

Планируется, что Моррисон и Джонсон побывают в населенных пунктах на юге Израиля, на которые напали боевики ХАМАС в октябре.

Подробностей поездки экс-премьеров Австралии и Британии на Ближний Восток больше не приводится.

До этого стало известно, что фильм ЦАХАЛ о деятельности ХАМАС покажут продюсерам в США. Картина длится около 40 минут, в нем демонстрируются «тяжелые графические изображения».

Также в Армии обороны Израиля заявили о готовности к обороне и нападению на севере страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.