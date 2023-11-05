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Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня

Kyodo: рейтинг кабмина Японии рухнул до рекордно низкой отметки в 28,3%

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Eugene Hoshiko/AP

Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой теряет поддержку населения страны, пишет Kyodo. По опросу агентства, позитивно относятся к кабмину лишь 28,3% японцев, а негативно — 56,7% респондентов.

Как отмечает Kyodo, это самый низкий рейтинг правительства за все премьерство Кисиды, которое стартовало два года назад. Агентство добавляет, что прошлый рекордно низкий уровень одобрения был зафиксирован в октябре 2023 года и составил 32,3%.

«При этом в новом опросе более 60% респондентов не удовлетворены снижением подоходного налога, недавно объявленным в рамках его пакета экономических стимулов [речь идет о единоразовом сокращении подоходного налога в качестве ответной меры на рост цен внутри страны]», — подчеркивается в материале.

Ранее более половины жителей Японии выразили надежду на скорую отставку премьера Кисиды.

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