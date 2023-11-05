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Стало известно о разочаровании Зеленского из-за возможной отмены визита в Израиль

Times of Israel: визит Зеленского в Израиль могут отменить из-за утечки данных

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Olivier Matthys/AP

Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль, однако в Киеве задумались о возможной отмене визита в связи с утечкой информации о нем в СМИ. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

По данным издания, украинский лидер разочарован, поскольку хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности лишь тогда, когда он прибудет в Израиль.

Как указал источник телеканала Channel12, утечка наносит ущерб безопасности Зеленского, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран, каждая из которых находится в состоянии вооруженного конфликта. Отмечается, что решение по дате визита на данный момент не принято.

4 ноября украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правительстве Украины, писало, что глава Украины не планирует отправиться с визитом в Израиль на следующей неделе.

До этого Channel12 анонсировал поездку Зеленского в Израиль на предстоящей неделе. Примерно полмесяца назад украинский лидер уже собирался посетить страну, чтобы выразить солидарность еврейскому государству, но тогда местные власти намекнули, что считают такой визит несвоевременным.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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