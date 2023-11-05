Стало известно о разочаровании Зеленского из-за возможной отмены визита в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль, однако в Киеве задумались о возможной отмене визита в связи с утечкой информации о нем в СМИ. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

По данным издания, украинский лидер разочарован, поскольку хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности лишь тогда, когда он прибудет в Израиль.

Как указал источник телеканала Channel12, утечка наносит ущерб безопасности Зеленского, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран, каждая из которых находится в состоянии вооруженного конфликта. Отмечается, что решение по дате визита на данный момент не принято.

4 ноября украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правительстве Украины, писало, что глава Украины не планирует отправиться с визитом в Израиль на следующей неделе.

До этого Channel12 анонсировал поездку Зеленского в Израиль на предстоящей неделе. Примерно полмесяца назад украинский лидер уже собирался посетить страну, чтобы выразить солидарность еврейскому государству, но тогда местные власти намекнули, что считают такой визит несвоевременным.

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