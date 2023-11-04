Блинкен едет в Багдад

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, посетит с визитом Багдад, где проведет переговоры с властями Ирака. Об этом сообщает портал Baghdad Today.

Отмечается, что Блинкен встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и главой внешнеполитического ведомства страны Фуадом Хусейном.

Госсекретарь намерен обсудить «развитие ситуации в регионе после войны в Газе».

До этого Блинкен провел встречу с главами МИД пяти арабских государств и представителем палестинского руководства в столице Иордании Аммане.

4 ноября Блинкен во время совместной пресс-конференции со своими коллегами из Египта и Иордании заявил, что прекращение огня в секторе Газа привело бы к перегруппировке сил палестинского движения ХАМАС.

Ранее МИД Катара назвал препятствие для освобождения заложников в секторе Газа.