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Экс-советник Кучмы объяснил визит Фон дер Ляйен в Киев

Экс-советник Кучмы Соскин: Фон дер Ляйен приехала в Киев ради своих амбиций

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским не для финансовой и военной помощи стране, а ради своих карьерных амбиций. Об этом сказал в своем блоге на YouTube.

«Просто она приехала. Ну, надо приехать, поддержать парня этого, Зеленского», — заявил эксперт.

По его словам, глава Еврокомиссии играет последний акт, так как вскоре будет слагать свои полномочия на посту главы ЕК.

«Она просто должна красиво это делать, чтобы иметь перспективное политическое будущее», — отметил Соскин.

По словам экс-советника Кучмы, «никаких денег» Киеву не дадут.

4 ноября глава Украины Владимир Зеленский заявил, что никто из лидеров Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов на него не давит для того, чтобы принудить к переговорам с Москвой. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее в МИД Украины не нашли смысла в тайных переговорах с Россией.

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