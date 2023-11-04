Российская Федерация не начинала войну, она ее заканчивает. Об этом на мероприятии Российского общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Москва много раз обращала внимание на то, что бывший украинский лидер Петр Порошенко «дал приказ своим танкам и пушкам стрелять по Донбассу, он использует армию против своего населения», однако эту правду «не хотели слушать восемь лет».

«И теперь, как сказал наш президент [РФ Владимир Путин], он неоднократно это повторял: мы не начали войну, мы ее заканчиваем. Это очень важная, концептуальная фраза и концептуальная правда, которую нам всем нужно нести и в нашей стране, и всем нашим друзьям, и во всем мире», — сказал он.

1 ноября экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявлял, что США не позволят закончиться конфликту на Украине, поскольку американские власти хотят «поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее», однако «это не так».

До этого Путин сообщал, что Россия готовится к войне, но хочет мира. Таким образом российский лидер ответил на вопрос об отношениях Москвы и Запада.

2 октября американский экономист Джеффри Сакс говорил, что условия мирного договора с Российской Федерацией будут значительно хуже для Украины, так как украинская армия проиграла на поле боя.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.