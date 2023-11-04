На Украине раскритиковали проект бюджета из-за расходов на сериалы

Члены партии бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступили против проекта бюджета на 2024 год. Об этом заявил депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Только что бюджетный комитет рассмотрел и проголосовал за проект бюджета на 2024 год. И рекомендует Верховной раде принять его во втором чтении и в целом... Ведь в бюджете воюющей страны заложено почти 600 млн гривен на кино и сериалы! Мы требуем перенаправить эти средства на ВСУ», — написала она, добавив, что в расходах также остались почти 2 млрд гривен на телемарафон, 170 млн гривен на канал Рада и «куча других второстепенных расходов».

Геращенко отметила, что против принятия проекта бюджета высказался в комитете лишь ее коллега по фракции Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

26 октября политолог-американист Владимир Васильев заявлял, что новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон создаст проблемы для дальнейшей поддержки Киева. Он отмечал, что Джонсон вряд ли будет заигрывать с выстраиванием двухпартийного консенсуса, поскольку это может стоить ему дальнейшей карьеры.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Киеву понадобится около €42 млрд от международных партнеров для покрытия дефицита бюджета военного времени в следующем году. Он отмечал, что украинскому государству необходима международная помощь для покрытия социальных и гуманитарных расходов.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.