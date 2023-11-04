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МИД Израиля раскритиковал Гондурас за отзыв посла

В МИД Израиля выразили надежду, что Гондурас осудит ХАМАС на фоне отзыва посла

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Reuters

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят раскритиковал решение Гондураса об отзыве посла из еврейского государства на фоне обострения конфликта с Палестиной. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он написал, что подобное решение игнорирует право Израиля на самозащиту.

В публикации он напомнил о действиях радикальной группировки на территории Израиля 7 октября и до сих пор удерживаемых заложниках на территории сектора Газа.

«Израиль будет бороться с террористами ХАМАС до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован из сектора Газа. Мы ожидаем, что правительство Гондураса осудит ХАМАС, поддержит право Израиля на самооборону и не примет решений, обеспечивающих поддержку терроризма ХАМАС», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Гондураса приняло решение отозвать своего посла из Израиля на фоне конфликта с Палестиной. Посол для консультаций был отозван ввиду возможных нарушений Израилем гуманитарного права в секторе Газа.

До этого сообщалось, что посол Бахрейна в Израиле вернулся на родину. Издание пояснило, что в свою очередь посол Израиля в Бахрейне покинул территорию королевства.

Ранее министр обороны Израиля назвал условие для прекращения огня в секторе Газа.

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