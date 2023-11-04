Эрдоган обвинил Евросоюз в странных и непоследовательных действиях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары пошатнулось доверие к Евросоюзу в связи с его «странными и непоследовательными действиями». Его слова приводит газета Hürriyet.

Турецкий лидер считает, что «Европейский союз играл очень странную и непоследовательную роль».

«Обратите внимание, кто сейчас на стороне Израиля и кто находится вне дипломатических процессов в российско-украинской войне? Европейский союз. К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось», — сказал Эрдоган.

Также Эрдоган сообщил, что больше не может считать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «своим собеседником». При этом турецкий лидер добавил, что руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын все еще поддерживает контакты с израильскими властями.

12 октября лидер турецкой «Новой партии благоденствия» Фатих Эрбакан призвал правительство выслать израильского посла в Анкаре. В то же время он указал на необходимость немедленно отозвать посла Турции в еврейском государстве, но пока власти страны не принимали соответствующих решений.

Ранее Эрдоган обвинил израильское правительство в преступлениях против человечности.