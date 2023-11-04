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Ведется подготовка договора между Арменией и Азербайджаном

Патрушев заявил о подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном

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Denis Balibouse/Reuters

Ведется подготовка мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

Москва ведет переговоры с Баку и Ереваном по вопросу Карабаха, отметил Патрушев и добавил, что в связи с этим «предпринимались последовательные усилия по урегулированию армяно-азербайджанских отношений».

«Ведется подготовка мирного договора между этими государствами», — сказал он.

2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова в скором времени организовать трехстороннюю встречу глав министерств иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. По завершении операции Азербайджан призвал Армению заключить мирный договор, работу по которому стороны активизировали с начала 2023 года. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха в здании бывшей администрации республики.

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