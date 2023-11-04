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В конгрессе США раскритиковали Байдена за политику на Ближнем Востоке

Конгрессвумен Тлаиб: в США не поддерживают политику Байдена на Ближнем Востоке

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Elizabeth Frantz/Reuters

Конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб раскритиковала президента США Джо Байдена за политику, проводимую Вашингтоном на Ближнем Востоке. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она опубликовала публикацию с видеозаписью, где призвала главу государства поддержать прекращение огня в секторе Газа.

В публикации отмечается недовольство, что Соединенные Штаты оказывают Израилю полное содействие, выступают против прекращения боевых действий, тем самым поддерживая уничтожение мирных жителей анклава.

«Большинство американского народа не с вами в этом вопросе», — написала Тлаиб.

До этого Рашида Тлаиб усомнилась в непричастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, призвав к независимому расследованию со стороны ООН. По ее словам, правительства США и Израиля имеют «давнюю историю» введения общественности в заблуждение относительно войн и военных преступлений.

Ранее американским чиновникам ограничили визиты в Израиль.

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