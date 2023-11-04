В Северной Корее заявили об истощении казны США из-за помощи Украине

Нынешний внешний кризис, с которым столкнулись Соединенные Штаты, является отражением неудачной внутренней и внешней политики американской администрации, в том числе по вопросу Украины и Израиля. Об этом пишет обозреватель Ким Мён Чхоль в статье для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В своем материале он критикует слова советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана о политических достижениях администрации президента США Джо Байдена. По его мнению, позиции США «скорее разрушаются, чем восстанавливаются, а национальная мощь Америки скорее снижается, чем становится сильнее».

«Реакционная политика альянса, которой хвастается нынешняя администрация США, действует как основной фактор, загоняющий сами США в стратегический угол. Украинский кризис, истощающий казну США, является неизбежным результатом безрассудных действий нынешней администрации США по укреплению союзнических отношений», — пишет Ким Мён Чхоль.

Он считает, что США, которые стали причиной украинского кризиса посредством безрассудной политики НАТО в восточном направлении, «растрачивают астрономические суммы средств под предлогом поддержки своих союзников, но это был глупый выбор».

Несмотря на то, что Вашингтон предоставил военную поддержку Украине на сумму около $46,6 млрд, контрнаступление украинских военных в конечном итоге оказалась «рекламой», и США «не смогли выбраться из той грязи, в которую они попали, выступая за укрепление своего альянса».

В этой ситуации ближневосточная политика США, которая касается только Израиля, вызвала вооруженный конфликт и поставила Вашингтон в тупик, добавил обозреватель.

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