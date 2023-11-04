Экс-сенатор США рассказал о разногласиях между партиями из-за помощи Украине

Вопрос о предоставлении Украине дополнительного финансирования стал причиной разногласий среди американских политических партий. Об этом рассказал бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время члены обеих партий — Демократической и Республиканской — выступают за оказание помощи Израилю. Однако поддержка украинских властей вызвала большие споры в высших политических кругах США.

«Американцы задают вопрос, почему наши границы недостаточно защищены в то время, как политики тратят состояния за рубежом», — подчеркнул экс-законодатель.

Блэк добавил, что из-за провала украинского контрнаступления внимание общественности к проблемам Киева значительно ослабло. Украина превратилась во «вчерашние новости», в то же время произошла эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

При этом бывший сенатор не исключил, что «военные ястребы» в США продолжат получать доход от боевых действий на Украине. Как он сказал, соответствующие структуры намерены выделять деньги, пока каждый украинец не будет уничтожен.

В конце экс-законодатель подчеркнул, что пока неясно, сколько еще Вашингтон может выделить средств на помощь Киеву. Тем не менее он выразил уверенность, что финансирование продолжится даже в условиях спада интереса к ситуации на Украине.

Ранее в Вашингтоне признали сокращение военной поддержки Киева.