Страны Африки предупредили, что лучше им не менять Париж на Москву. Об этом она заявила на пресс-конференции в столице Нигерии министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, передал ТАСС.

«На вашем месте я бы не променяла Францию на Россию», — отметила глава дипведомства.

Касаясь влияния РФ в Сахельском регионе, Колонна подчеркнула, что «это не вся Африка». По ее словам, с другими странами континента Франция продолжает сохранять хорошие отношения.

В середине октября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, обвинил Францию в поддержке США и Британии по «вопросам дестабилизации». По его словам, целью Вашингтона и Лондона является создание в таких зонах подконтрольных им оперативно-тактических коалиций.

До этого во Франции оценили последствия вывода армии из Нигера. По мнению профессора Института политических исследований Ролана Маршаля, Париж окончательно утратил прежнее влияние в бывших африканских колониях.

Ранее глава МИД Франции побывала в Армении.