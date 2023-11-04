Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Катрин Колонна заявила, что африканским странам не стоит менять Францию на РФ

Глава МИД Франции Колонна посоветовала странам Африки не менять Париж на Москву

close
100%
Global Look Press

Страны Африки предупредили, что лучше им не менять Париж на Москву. Об этом она заявила на пресс-конференции в столице Нигерии министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, передал ТАСС.

«На вашем месте я бы не променяла Францию на Россию», — отметила глава дипведомства.

Касаясь влияния РФ в Сахельском регионе, Колонна подчеркнула, что «это не вся Африка». По ее словам, с другими странами континента Франция продолжает сохранять хорошие отношения.

В середине октября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, обвинил Францию в поддержке США и Британии по «вопросам дестабилизации». По его словам, целью Вашингтона и Лондона является создание в таких зонах подконтрольных им оперативно-тактических коалиций.

До этого во Франции оценили последствия вывода армии из Нигера. По мнению профессора Института политических исследований Ролана Маршаля, Париж окончательно утратил прежнее влияние в бывших африканских колониях.

Ранее глава МИД Франции побывала в Армении.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий