Путин объяснил необходимость начала СВО

Президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость «расчехлить автомат» тем, что к моменту начала спецоперации на страну уже напали. Об этом российский лидер заявил на встрече с членами Общественной палаты, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись.

«Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать», — сказал он, уточнив, что на Россию «уже напали».

Президент обратил внимание, что на исторически российских территориях Донбасса проживали русские люди, которые изначально считали себя частью РФ. Путин вспомнил события 2014 года, когда сначала попытались напасть на Крым, а затем — на Донбасс.

Глава государства добавил, что Россия восемь лет шла к тому, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Но был получен публичный отказ, не понравились Минские соглашения, со стороны противника прозвучали угрозы, что «будем дальше долбить не переставая». Тогда у России не осталось другого выбора, кроме как предпринять ответные действия, направленные на то, «чтобы когда-то положить этому конец».

3 ноября в ОП РФ назвали важной встречу Путина с новым составом палаты.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.