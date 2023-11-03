Лидер «Хезболлы» заявил о вероятности широкомасштабной войны с Израилем

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла назвал реальной вероятность широкомасштабной войны с Израилем. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти», — сказал генсек.

Он также призвал Израиль «все это учитывать».

3 ноября генеральный секретарь ливанской партии «Хезболла» Хасан Насралла выступил с речью на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Власти Ливана ранее подчеркивали, что не желают вступать в войну. Премьер-министр страны Наджиб Микати заявлял, что Ближний Восток будет ввергнут в хаос, если Ливан начнет боевые действия.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ливана писала, что «Хезболла» может вмешаться в противостояние Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке. По данным издания, красной линией для группировки станет серьезное ослабление их палестинских коллег.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.