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Путин заявил о превращении России из «бензоколонки» в самодостаточную страну

Путин: Россия из «бензоколонки» превратилась в самодостаточную страну

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что Российская Федерация стала самодостаточным государством с перерабатывающим производством. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы превращаемся сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики 43% уже — это перерабатывающие производства», — сказал российский лидер.

По его мнению, такие показатели говорят о том, что в Россию «перестают тыкать пальцем за то, что она якобы «бензоколонка».

«Мы становимся самодостаточными», — утверждает глава государства.

В рамках форума «Сообщество», который проводится в Музее Победы в Москве, российский президент Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты восьмого созыва. В этом году туда вошли представители новых регионов России. Президент выслушал предложения и идеи участников для развития социальной сферы и высказал свое мнение. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Путин рассказал, что было ключевым для народа России на всех переломных этапах.

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