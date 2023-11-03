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Политолог заявил о причастности Яценюка к гибели мирных людей в Донбассе

Политолог Скачко: Яценюк прямо причастен к гибели мирных людей в Донбассе

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РИА «Новости»

Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал информацию о том, что Следственный комитет России предъявил обвинения в преступлениях, связанных с событиями на юго-востоке Украины, ряду чиновников, в том числе украинскому экс-премьеру Арсению Яценюку. Эксперт подчеркнул, что последний прямо причастен к трагическим событиям последних лет и заслуживает наказания, поскольку был одним из лидеров госпереворота в стране в 2013-2014 годах, а после применял армию против собственного народа.

«Бывший премьер виновен в гибели не только ополченцев Донбасса, но и мирных жителей, против которых была применена боевая авиация. Следственный комитет имеет право его преследовать, так как Донецк и Луганск сейчас являются частью России, а преступления против человечности не имеют срока давности», — отметил Скачко.

При этом он напомнил, что Яценюк проживает на Западе. Москва, по его мнению, должна объявить его в международный розыск и добиваться экстрадиции.

Помимо Яценюка в числе тех, кому предъявлены обвинения, Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, и Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины. «Эти лица входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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