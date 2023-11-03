Трое депутатов объяснили, почему не голосовали за новый бюджет

Депутаты, которые пропустили заседание Госдумы по принятию проекта нового бюджета в первом чтении, рассказали «Газете.Ru», что были в командировках. По данным издания «Ведомости», это заседание стало «последней каплей», после которой руководство Госдумы решило начать лишать депутатов мандатов за прогулы.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил «Газете.Ru», что не присутствовал на заседании из-за командировки в Анголу. Он считает, что ответственность за прогулы в нижней палате парламента будет ужесточаться.

«Я был в официальной командировке, возглавлял делегацию ГД на Ассамблее Межпарламентского союза (МПС). А за прогулы ответственность будет ужесточаться, работать надо», — сказал он.

На ассамблее в Анголе был еще один вице-спикер Госдумы —Владислав Даванков, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии «Новые люди».

«Владислав Андреевич в этот день был в официальной командировке в Анголе», — сказали в партии.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Газете.Ru», что тоже был в командировке.

«Я был в командировке официально, поэтому объективно не мог быть на заседании. Так что жаль, что уважаемое издание распространяет не совсем достоверную информацию», — ответил он.

3 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Госдума продолжит лишать депутатов их полномочий за прогулы, а история с лишением мандатов депутатов Власова и Белоусова из-за прогулов заседаний «должна отрезвить многих и заставит отнестись внимательнее к посещаемости». По данным источника издания, последней каплей для лишения Власова и Белоусова мандатов стало заседание, на котором рассматривали проект бюджета в первом чтении. Не голосовали 50 депутатов, среди которых Александр Бабаков, Владислав Даванков, Петр Толстой, а также Анатолий Аксаков.

31 октября комиссия парламента по этике и мандатным вопросам собиралась рассмотреть вопрос об увольнении из Госдумы депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова за «систематическое отсутствие» на заседаниях. На следующий день депутаты проголосовали за лишение мандатов Власова (ЛДПР) и Белоусова (СРЗП).

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